Школьники и студенты в Башкирии вынуждены учиться на обочине

В деревне Кульметово Кигинского района Республики Башкортостан школьники и студенты вынуждены учиться онлайн в машинах на обочине трассы, так как в их деревни нет интернета.

Автомобиль есть не в каждой семье, и люди в нарушение всех эпидемиологических норм и самоизоляции набиваются в машины и едут на трассу, которая соединяет их деревню Кульметово с поселком Межевой Челябинской области, ловить Интернет.

Как только связь появляется, они выходят онлайн и начинают делать уроки. Одни на коленках, другие - за самодельной партой, сколоченной под машину. В деревне 20 студентов и 24 школьника.

Страдают и взрослые, которых перевели на удаленную работу. По словам местных жителей, они также вынуждены работать в машине при том, что почти 190 домов в деревне якобы подключены к высокоскоростному интернету, и даже платят за него около 500 рублей в месяц, хотя реальная скорость на уровне стандарта 2G.

Идея провести к деревне оптоволокно к 2021 году, скорее всего, так и останется задумкой. Для этого требуется прокладка 18 км кабеля, что в настоящий момент невозможно из-за ситуации с коронавирусом.