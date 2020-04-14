«Люди начали прыгать из окон»: очевидец о пожаре в общежитии Москвы

Двадцать человек смогли покинуть горящее здание общежития в Москве в проезде Жукова до приезда спасателей. Пожар разгорелся на крыше здания, охватив площадь в 200 квадратных метров.

Как рассказал «Звезде» свидетель происшествия Дмитрий Пахатов, он забил тревогу, когда услышал, что с потолка в коридоре что-то сыплется. После этого обратился к своему пожилому соседу, чтобы тот посмотрел, что происходит.

«Я услышал, что-то сыпется, прямо сильно сыпется. Сожителю говорю: "Дед, иди посмотри, дверь открой". А я сам я пошел на второй этаж. Люди там уже повскакивали с кроватей и начали прыгать из окна. Дальше было уже не пройти: весь коридор горел полностью», - рассказал очевидец.

Напомним, возгорание было локализовано в 15.40. Сейчас пожар полностью потушен. В ликвидации возгорания участвовали восемь отделений и 30 человек личного состава спасателей МЧС.