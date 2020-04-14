Больница Спасокукоцкого начнет прием пациентов с коронавирусом

Подготовка к пику заболеваемости в Москве и по всей стране идет ежедневно. Открываются обновленные стационары, предназначенные специально для работы с коронавирусными пациентами.

Городская клиническая больница имени Сергея Спасокукоцкого уже готовится принимать заболевших COVID-19. Для этих целей в медицинском учреждении перепрофилирован целый корпус и подготовлены 450 коек из 800, на которые рассчитана больница. В каждую палату подведен кислород, присоединенный к специальным медицинским консолям, расположенным у кроватей больных.

Палаты для коронавирусных больных будут оснащены индивидуальными санузлами и душевыми. Также в учреждении установлено необходимое медицинское оборудование для диагностики и поддержания состояния пациентов. Такую информацию предоставила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Корпус больницы будет разделен на зоны - для пациентов с неподтвержденным и подтвержденным диагнозом. Входы для поступления и выписки пациентов будут разделены.

В работе будут задействованы около сотни врачей и примерно в полтора раза больше медперсонала. Многие из медиков прошли специальное обучение для работы с коронавирусом.