Шесть детей в Ростовской области заразились коронавирусом

В Ростовской области начали активно заболевать дети. Среди общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией заражение зарегистрировано у шести детей.

Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 98 человек. Среди них семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Восемь человек успешно излечились от заболевания.

По сообщению глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалева заметные изменения в динамике развития эпидемии наметились лишь на этой неделе. Из шести детей двое приехали из Турции и Москвы. Остальные четверо были заражены дома от инфицированных взрослых.

Самый большой процент заражений в области приходится на людей трудоспособного возраста.

«На возраст от 30 до 49 лет у нас на сегодня приходится практически половина заболевших», - рассказал Ковалев.

Пациенты с коронавирусом старше 60 лет, то есть относящиеся по возрасту к группе риска, также есть и составляют 13% всех инфицированных. Приблизительно половина всех случаев заражения COVID-19 в регионе зарегистрировано в областном центре - Ростове-на-Дону.