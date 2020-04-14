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Шесть детей в Ростовской области заразились коронавирусом

Анна Берестовая
17:50 14.04.2020
Большая часть заражений в регионе на сегодня приходится на трудоспособное население.
Шесть детей в Ростовской области заразились коронавирусом
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

В Ростовской области начали активно заболевать дети. Среди общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией заражение зарегистрировано у шести детей.

Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 98 человек. Среди них семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Восемь человек успешно излечились от заболевания.

По сообщению глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалева заметные изменения в динамике развития эпидемии наметились лишь на этой неделе. Из шести детей двое приехали из Турции и Москвы. Остальные четверо были заражены дома от инфицированных взрослых.

Самый большой процент заражений в области приходится на людей трудоспособного возраста.

«На возраст от 30 до 49 лет у нас на сегодня приходится практически половина заболевших», - рассказал Ковалев.

Пациенты с коронавирусом старше 60 лет, то есть относящиеся по возрасту к группе риска, также есть и составляют 13% всех инфицированных. Приблизительно половина всех случаев заражения COVID-19 в регионе зарегистрировано в областном центре - Ростове-на-Дону.

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