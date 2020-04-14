Следите за цветом губ: назван новый симптом коронавируса

Специалисты британской службы здравоохранения (NHS) обозначили новый признак коронавируса, который должен насторожить всех, кто находится в режиме самоизоляции.

Медики согласны, что от большинства симптомов COVID-19 можно избавиться, проходя лечение на дому, однако проявление некоторых признаков свидетельствует о смертельной опасности для человека. Таким, например, является недостаток кислорода в крови человека. В этом случае у зараженного коронавирусом синеют губы. Поэтому медики советуют за ними наблюдать: как только данный симптом проявился, нужно немедленно обращаться в скорую помощь.

Британские специалисты напомнили, что основными признаками COVID-19 являются повышенная температура тела, сухой кашель и головная боль. У некоторых инфицированных может теряться вкус и ощущаться слабость.

По данным на 14 апреля в России зафиксировано 21 102 случая заболевания коронавирусом, из них 2 774 за последние сутки. 1 694 человека уже выздоровели, 170 - умерли.