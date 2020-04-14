Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
Состояние здоровья певицы в настоящий момент оценивается как стабильное.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anna Salynskaya, Global Look Press
Известную советскую и российскую артистку, исполнительницу эстрадной и народной песни Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы.
В настоящий момент она находится в сознании. Состояние певицы стабильно. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает RT со ссылкой на концертного директора артистки Сергея Гороха.
В свою очередь, депутат Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что здоровье артистки постепенно улучшается.
«Ей становится пусть медленно, но лучше», - сообщил он «Звезде».
Ранее сообщалось, что 70-летняя исполнительница, госпитализированная с пневмонией, была помещена в искусственную кому в связи с тяжелым течением болезни.