В центре Москвы загорелось общежитие

В центре столицы случилось возгорание двухэтажного здания. Пожар распространился приблизительно на 200 квадратных метров.

До прибытия пожарных и спасателей на место происшествия 20 человек самостоятельно покинули опасную территорию. По информации администрация людей внутри загоревшегося здания в настоящий момент не должно быть.

По данным МЧС России, возгорание произошло в кровле здания по адресу Жуков проезд, дом 21, корпус 2 в 15 часов по московскому времени. Согласно информации некоторых СМИ, здание, в котором случился пожар, являлось общежитием. Другие издания утверждают, что в доме на проезде Жукова находился хостел.

Для тушении возгорания были привлечены восемь отделений и 30 единиц личного состава. В данный момент пожар уже ликвидирован и осуществляется проливка территории. Согласно сообщению одного из спасателей, сложность произошедшего возгорания оценивается по рангу 1-БИС.