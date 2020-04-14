Обвиняемая в убийстве врач просит отпустить ее из-под домашнего ареста для борьбы с коронавирусом

Дело Елены Белой прогремело еще в 2018 году в Калининграде. Следствие подозревает врача в том, что она отказалась вводить дорогостоящее лекарство новорожденному, из-за чего он скончался. Как выяснилось позже, по словам медиков, аппарат все же вводили, а ребенок, который весил всего 700 граммов, умер не из-за врача.

Сначала Елену посадили в СИЗО, но через несколько дней перевели под домашний арест, где она и сидит с ноября 2018 года. Недавно Елена Белая через своего адвоката Тимура Маршани попросила отпустить ее из дома, для борьбы с пандемией коронавируса. Обвиняемая считает, что ее опыт работы пригодится стране.

«Я прошла путь от врача приемного покоя обсервационного родильного дома до исполняющей обязанности главного врача, и имею очень большой опыт работы с самой сложной группой пациентов - с беременными женщинами, которые имели различные инфекционные патологии, в том числе и ВИЧ-инфекцию. Взаимодействовала очень тесно со специалистами инфекционной больницы и со специалистами Росздравнадзора. Поэтому считаю, что в такой сложной ситуации, которая сейчас в стране, мой опыт, мои знания намного более полезны, чем мое бездействие», - рассказала в своем обращении акушер-гинеколог Елена Белая.

Адвокат Тимур Маршани рассказал «Звезде», что его клиентка не может оставаться безучастной к ситуации с коронавирусом в России. Она попросила органы предварительного следствия оказать ей максимальное содействие в том, чтобы ее отпустили под подписку о невыезде, для принятия участия в спасении жизни москвичей и россиян, которые находятся в Коммунарке, назвав это место эпицентром сопротивления коронавирусной инфекции. Ходатайство обвиняемой еще не рассмотрено.