Минздрав предупредил об увеличении радиуса заражения коронавирусом

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, проводившие исследования для ВОЗ, обнародовали новые данные, согласно которым коронавирус может распространяться в радиусе четырех метров от заразившегося. Следовательно, расстояние в 1,5 метра больше не является безопасной дистанцией. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Рост числа инфицированных COVID-19 специалист объяснил «шашлычными выходными», которые россияне устроили себе две недели назад, нарушив только недавно введенный режим самоизоляции.

Эпидемиолог пояснил, что коронавирус сохраняет свою жизнеспособность в аэрозоле от 30 минут до трех, а на различных предметах - до нескольких дней. То есть вероятность заражения путем контакта с заболевшим не ниже, чем приобретения инфекции воздушно-капельным путем.

Поскольку цепочку заражения инфекцией проследить очень трудно, считает специалист, тем более в Москве, то эффективность новых ограничений, введенных в столице, станет понятна только через неделю.

Причиной отсутствия позитивной динамики в борьбе с COVID-19 директор Института здравоохранения ВШЭ назвала безответственность некоторых граждан, пренебрегающих соблюдением превентивных мер.