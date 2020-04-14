Путин назвал самую чувствительную причину падения экономики

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал сокращение спроса на товары потребления самой проблемной точкой экономики на период преодоления эпидемии коронавируса. Как пояснил глава государства, такая ситуация сложилась не только в нашей стране, но и других государствах мира.

Рынок, как пояснил президент, сжался практически одномоментно, и для многих «для многих предприятий это действительно сильное потрясение».

«Другой интегральный показатель состояния экономики - это потребление энергоресурсов. Здесь также динамика, к сожалению, отрицательная», - отметил президент на совещании по экономическим вопросам.

По данным главы России, «за первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть предприятия стали меньше загружать свои мощности».

Путин отметил, что экономика и бизнес столкнулись с серьезным давлением, повлияв в том числе на предпринимательскую активность и динамику рынка труда. Сложившуюся во время пандемии коронавируса в мире экономическую ситуацию президент РФ назвал «необычной».

На прошедшем сегодня саммите Евразийского экономического союза все руководители стран «пятерки» (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) высказали обеспокоенность проблемными направлениями в экономике.