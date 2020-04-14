В Госдуме отреагировали на информацию о возможном росте тарифов на сотовую связь

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции и введение режима самоизоляции для ее контроля повлекли за собой разнообразные экономические последствия. Одним из таких последствий может стать рост тарифов на связь.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский прокомментировал «Звезде» сложившуюся ситуацию. По его словам, возможные изменения цен в области телекоммуникации в тот момент, когда она так необходима населению, нельзя назвать положительным явлением.

«Ну очень не хотелось бы, чтобы это было так, поскольку в нынешней ситуации телекоммуникации являются основополагающей и необходимой для удаленной работы, удаленного обучения и в целом для самоизоляции технологией», - отметил он.

Боярский указал, что необходимо «очень аккуратно и внимательно» проанализировать те доводы, которыми объяснят свою ценовую политику операторы в случае роста цен, и оценить оправданность такой меры на «самых разных площадка, в том числе на высшем уровне».