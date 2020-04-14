Евкуров проинспектировал подготовку к учению мотострелков под Нижним Новгородом

Военнослужащие Симферопольского краснознаменного мотострелкового полка гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа приступили к заключительному этапу обучения на базе межвидового учебного центра подготовки ЗВО в Нижегородской области.

«Мотострелковый полк уже прошел здесь (в центре подготовки ЗВО. - Прим. ред.) обучение и завтра завершающий этап цикла обучения - проведение полковых тактических учений», - сказал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

На последнем этапе обучения военнослужащие проведут полковое тактические учение с участием более чем 500 единиц вооружения, военной и специальной техники, в числе которых танки Т-72БА, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы МСТА-СМ2, артиллерийские тягачи БАТ-2, механизированные мосты МДК-2, машины разминирования

УР-77, вертолеты Ми-8АМТШ, бомбардировщики Су-34.

В ходе учения предстоит отработать несколько тактических эпизодов на площади более пяти тысяч гектар.

Основной задачей первых полковых учений будет проверить уровень подготовки командиров всех степеней для управления наземной и воздушной межвидовой группировкой.