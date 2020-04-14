Экономисты предложили раздать деньги россиянам просто так

Отечественные эксперты в области финансов, среди которых - бывший заместитель председателя Центробанка Сергей Алексашенко, профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев и профессор ВШЭ Константин Сонин, - изобрели радикальный способ подъема российской экономики по окончании эпидемии коронавируса.

Метод заключается в том, что правительство должно начать раздавать деньги населению просто так.

Эксперты призывают в разы увеличить вливания в экономику. Консервативный способ, согласно их расчетам, заключается в объеме поддержки населения до 4-6% ВВП, радикальный - 8-10% ВВП.

Радикальный метод, по замыслу экономистов, также предполагает раздачу населению деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, по мнению Гуриева, взрослому населению можно было бы выдавать по 20 тысяч рублей каждый месяц на период карантина, а также компенсировать оплату ЖКХ и увеличить пенсию. Его коллега Сонин предполагает, что россиянам хватило бы и по десять тысяч рублей в месяц до осени. Об этом говорится в докладе «Коронакризис-2020», который обнародовал фонд «Либеральная миссия».

Впрочем, специалисты финансов признают, что одними средствами ФНБ россиянам правительство бы не помогло. Поэтому они предлагают также запустить в российской экономике программу количественного смягчения - то есть осуществить эмиссию рублей с помощью приобретения Центробанком облигаций правительства. Как оценивает издание The Bell, экономисты предлагают фактически запустить «печатный станок».