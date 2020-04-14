Минздрав объяснил отличия коронавируса от ОРВИ

В Минздраве группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила Временные методические рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19». Данный документ пригодится в первую очередь врачам первого звена. Он поможет диагностировать ОРВИ, вызванных вирусом гриппа, другими респираторными вирусами, бактериальные возбудителями и COVID-19.

Благодаря этому, медики смогут назначить лечение пациенту с ОРВИ, не дожидаясь результатов тестирования на коронавирус. Специалисты считают, что противовирусная терапия должна начаться в первые 48 часов с начала заболевания. Так как клинически доказана эффективность и более короткое течение заболевания коронавирусом при раннем лечении.

«Любой случай острой респираторной инфекции (температура тела выше 37,5 °C и один или более из следующих признаков: кашель - сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%, боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы) при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза считается подозрительным на COVID-19», -говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Авторы приводят несколько вариантов схем лечения для ведения пациентов с ОРВИ на амбулаторном этапе.

При этом в министерстве подчеркнули, что препараты, рекомендуемые для лечения COVID-19, имеют риск развития нежелательных побочных эффектов, а потому лечиться ими только по назначению врача и под его контролем.

На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано 18328 случаев COVID-19, из них 2558 случаев заболевания за последние сутки. 1470 человек выздоровело, 148 россиян умерло.