Ученые нашли «слабое место» коронавируса

В ходе специальных исследований ученые нашли «слабое место» в оболочке вируса-возбудителя COVID-19. Итоги научных работ специалистов из английского Саутгемптонского университета были обнародованы на сайте phys.org.

В структуре SARS-CoV-2, как и в других коронавирусах, существует слой S-белков, которые служат для связывании с клетками организма-носителя и образуют ту самую «корону», давшую название топологической группе вирусов. Эти белки сами окружены маленькими углеводными молекулами – гликанами. Благодаря этим молекулам, которые содержат малоспецифичную биоинформацию, иммунитету не удается распознать вирус.

«Благодаря углеводам вирусы действуют как волк в овечьей шкуре, однако мы узнали, что коронавирусу это удается не так хорошо, как другим», - объяснил один из специалистов, принимавших участие в исследовании, профессор Макс Криспин.

Ученые английского вуза обнаружили, что механизм обмана иммунитета у SARS-CoV-2 далеко не совершенен из-за имеющихся в углеводной оболочке просветов. Такая особенность делает коронавирус более уязвимым по сравнению с теми вирусами, слой углеводов на поверхности которых не имеет щелей. К примеру, защита возбудителя новой инфекции более слаба, нежели защита ВИЧ.

Найденные просветы в оболочке позволят воздействовать на белковую молекулу с помощью искусственно созданных антител, не позволяя ей входить во взаимодействие с клетками организма.

Сделанное учеными открытие может стать важным этапом в разработке специфических средств борьбы с SARS-CoV-2, вызывающем коронавирусную инфекцию.