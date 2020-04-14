Правительство выделило ведомствам 3,1 млрд руб на борьбу с коронавирусом
Российское правительство выделило из резервного фонда более 3,1 миллиарда рублей Министерству обороны РФ, Росгвардии, ФМБА, ФСБ и ФСИН на борьбу с распространением коронавируса.
Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 3 139 млн рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление из федерального бюджета субсидий... в целях осуществления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам», - говорится в сообщении.
Согласно тексту документа, Минобороны получит 2293,9 миллиона рублей, Росгвардия - 21,8 миллиона рублей, ФМБА России - 284,4 миллиона рублей, ФСБ России - 120,7 миллионов рублей, ФСИН России - 223,4 миллиона рублей, Управлению делами президента РФ - 194, 8 миллиона рублей.