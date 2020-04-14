Правительство выделило ведомствам 3,1 млрд руб на борьбу с коронавирусом

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 3 139 млн рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление из федерального бюджета субсидий... в целях осуществления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам», - говорится в сообщении.

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