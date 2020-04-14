Путин: для борьбы с COVID-19 необходимо принять экстраординарные меры

Чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции, необходимо принять экстраординарные меры, заявил Владимир Путин на саммите глав ЕАЭС.

Глава государства отметил, что эффективно противостоять вспышке инфекции можно только путем совместных усилий международного сообщества.

Также он добавил, что Москва намерена продолжать обмен опытом с другими государствами по борьбе с COVID-19.

На данный момент на территории России зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения, среди которых 2 774 за последние сутки.