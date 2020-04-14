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Путин: для борьбы с COVID-19 необходимо принять экстраординарные меры

Светлана Головина
13:59 14.04.2020
Президент считает, что противостоять коронавирусу можно лишь, объединив усилия международного сообщества.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: пресс-служба президента РФ

Чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции, необходимо принять экстраординарные меры, заявил Владимир Путин на саммите глав ЕАЭС.

Глава государства отметил, что эффективно противостоять вспышке инфекции можно только путем совместных усилий международного сообщества.

Также он добавил, что Москва намерена продолжать обмен опытом с другими государствами по борьбе с COVID-19.

На данный момент на территории России зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения, среди которых 2 774 за последние сутки.

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