Почти миллион цифровых пропусков будут аннулированы в Москве

В Москве будут аннулированы около 900 тысяч цифровых пропусков с некорректными или недостоверными данными, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что основанием для этого являются недостоверно указанные данные - фамилии с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, а также неправильно заполненные графы ИНН.

Помимо этого граждане, которые вводят некорректные данные, будут привлекаться к административной ответственности.

Напомним, что обязательный пропускной режим на территории столицы начинается с 15 апреля. Оформить его, учитывая цель передвижения, можно на сайте правительства Москвы.