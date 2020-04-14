В Москве оформили свыше трех миллионов цифровых пропусков

За прошедшие сутки в Москве было оформлено 3,2 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу на автомобиле или общественном транспорте, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

В связи с активным распространением коронавируса на территории столицы с 15 апреля вводится обязательный пропускной режим. Доступ к оформлению электронных пропусков открыт на сайте правительства Москвы.

Для граждан предусмотрены три вида пропусков - для поездок на работу, в медицинские учреждения или в личных целях.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения COVID-19 в 82 регионах, выздоровели - 1694 человека.