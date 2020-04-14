Трамп: США готовы предоставить России дополнительную медпомощь при необходимости

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в случае возникновения такой необходимости у российской стороны США готовы предоставить ей медицинскую помощь.

Такое заявление было сделано Трампом в ходе недавнего телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил во время видеоконференции со СМИ, что глава США говорил о потенциальном будущем, в котором Соединенные Штаты уже смогут добиться производства медоборудования на территории государства в достаточных объемах.

«Я считаю, что это нормальный партнерский подход», - подчеркнул глава МИД РФ.

Накануне президент Соединенных Штатов сообщил о наметившимся улучшении в динамике коронавирусной инфекции на территории США. Согласно словам Трампа, в период выходных число новых случаев заражения COVID-19 в стране снижалось.