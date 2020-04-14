Лукашенко предложил Путину рассмотреть вопрос о ценах на газ

Цены на газ должны быть адаптивными в условиях кризиса, а механизм расчетов - подъемным для потребителей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках видеоконференции глав ЕАЭС.

«В этой части мое особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос», - сказал он.

На данный момент встреча продолжается. По ее результатам странами-участниками должен быть подписан совместный документ.

Напомним, что в Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.