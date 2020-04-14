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«Среди знакомых очень много заболевших»: режиссер о тяжелой эпидемиологической ситуации во Франции

Лина Давыдова
15:53 14.04.2020
Проживающая в Париже кинорежиссер Евдокия Москвина рассказала о несовершенстве французской системы здравоохранения в условиях пандемии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Niels Wenstedt, Keystone Press Agency, Globallookpress

В конце февраля 2020 года американское информагентство Bloomberg опубликовало данные Всемирной организации здравоохранения об уровне медицины в различных странах мира. В десятке лидеров разместились Италия и Испания. А Китай и Россия  в феврале оказались на задворках мирового рейтинга.

Основными критериями в исследовании Всемирной организации здравоохранения были признаны: продолжительность жизни, коммуникабельность и отзывчивость врачей, финансирование и доступность медицины.

При этом, в рейтинге ВОЗ не учитывались такие важнейшие параметры, как количество больниц и койко-мест в них, а также сроки пребывания больных на стационарном лечении. Практика показала, что именно эти не существенные для рейтинга факторы оказались ключевыми в битве с COVID-19.

В больницах России на тысячу человек приходится 9 койко-мест. В Германии – 8, во Франции – 7. Но даже этих мест в стационаре может не хватить, если пробуксовывает сама система здравоохранения. О том, как эта система работает в условиях пандемии во Франции, в эксклюзивном интервью «Специальному репортажу» рассказала кинорежиссер Евдокия Москвина, проживающая в Париже.

«Если будете задыхаться, приезжайте в больницу, мы вам сделаем искусственную вентиляцию легких. То есть с анализами здесь очень туго. Непонятно, то ли это искусственно созданная ситуация, то ли... В общем, у меня нет объяснений, почему не делают анализ», - привела в качестве примера Москвина.

Главным фактором быстрого распространения коронавируса в странах ЕС и Соединенных Штатах стало именно отсутствие достаточного количества мест в стационарах. По этой причине больных отправляли домой лечиться самостоятельно.

«Среди моих знакомых очень много заболевших коронавирусом. И  у всех одна и та же схема, один и тот же сценарий. Они звонят в местную скорую помощь, описывают свои симптомы, им говорят, что они заболели, но анализы не проводят. То есть велят сидеть дома», - рассказала режиссер.

О чем молчат международные медицинские рейтинги, и какие факторы действительно оказались важны для спасения людей в разгар пандемии? Как США и НАТО «помогают» своим союзникам в борьбе с COVID-19? И как складывается ситуация с пандемией в тех государствах, где на помощь гражданскому здравоохранению приходят военные медики? Смотрите новое расследование «Специального репортажа» 14 апреля в 18:15 на телеканале «Звезда».

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