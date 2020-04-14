Лидеры ЕАЭС поручили правительствам принять согласованные меры по борьбе с COVID-19

Лидеры стран - членов Евразийского экономического союза поручили своим правительствам организовать согласованное противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Также в осуществлении мер по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями будут задействованы центральные банки государств и Евразийская экономическая комиссия.

Одним из основных направлений деятельности станет экономическая поддержка населения и бизнеса, а также поддержание стабильности внутренних рынков стран. Такая информация представлена в заявлении, сделанном по окончании заседания ЕАЭС в видеоформате, состоявшемся сегодня, 14 апреля.

Также скоординированные меры, исполнение которых было возложено на структуры стран ЕАЭС, должны будут способствовать укреплению экономического сотрудничества членов союза.