Врачи, переводчики, военные РХБ защиты: кадры работы российских специалистов в полевом госпитале в Бергамо

Российские специалисты в Италии продолжают свою работу по борьбе с коронавирусом. Терапевты, анестезиологи, реаниматологи и эпидемиологи совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале города Бергамо 31 пациента с коронавирусной инфекцией. В настоящее время восьмерых пациентов вылечили, и они уже выписаны из госпиталя.

«В госпитале есть две зоны - красная и желтая. В красной находятся больные с коронавирусом, в желтой находятся комнаты отдыха, там осуществляется переодевание персонала. Для обмена информацией между зонами установлена телефонная связь и доски, на которых специалист может написать свои требования», - отметил врач-эпидемиолог врачебно-сестринской бригады МО РФ Алексей Татаренко.

По словам, врача-реаниматолога врачебно-сестринской бригады МО РФ Романа Шевканова работа осуществляется в команде с итальянскими коллегами.

«Получаем колоссальный опыт, помогаем им как практически так и теоретически», - заметил он.

Военнослужащими войск РХБ защиты также совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию лечебных учреждений в 55 населенных пунктах Ломбардии. Санитарной обработке подверглись 59 зданий и сооружений, более 370 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 45 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

На помощь медицинскому персоналу приходят переводчики Минобороны России, обеспечивая коммуникацию в круглосуточном режиме. Также российские переводчики входят в состав команд, которые проводят дезинфекцию и санитарную обработку пансионатов и обеспечивают коммуникацию российских военнослужащих с итальянскими военными и администрациями населенных пунктов и лечебных учреждений.

Высокий уровень подготовки российских военных медиков, военнослужащих войск РХБ защиты и военных переводчиков позволяет выполнять поставленные перед ними задачи в сложной эпидемиологической обстановке, сложившейся в Итальянской Республике.