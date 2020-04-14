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Лавров назвал циничными действия властей Праги, снесших памятник Коневу

Александр Пешков
12:59 14.04.2020
По словам министра, действия чешских властей противоречат договору между Россией и Чехией, в котором прописаны обязательства по обеспечению сохранности воинских памятников.
Лавров назвал циничными действия властей Праги, снесших памятник Коневу
© Фото: Ondrej Deml, CTK, Globallookpress

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал циничными действия властей Праги, которые дали разрешение на демонтаж памятника советскому маршалу Коневу. Об этом глава российского МИД заявил в ходе онлайн-конференции с журналистами на сайте министерства.

«Действия этого муниципалитета Праги иначе как возмутительными и циничными назвать трудно. Они противоречат договору, который мы с чешской республикой подписали, и он вступил в силу в 1993 году. Он содержит обязательства по обеспечению сохранности воинских памятников, мемориалов, обязательства по уходу за ними, обеспечению доступа к ним. И заявления чешских властей о том, что положения этого договора не были нарушены, они, конечно, от лукавого», - сказал Лавров, отвечая на вопрос  корреспондента «Звезды» Карина Харитонова.

Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Как заявил инициатор этого, староста района Ондржей Коларж, монумент будет передан в Музей истории. Протесты в связи с произошедшим выразили многие чешские политические деятели.

Девятого апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой о передаче России снесенного в Праге памятника маршалу Ивану Коневу.

В своем письме глава Минобороны России выразил сожаление в связи с событиями, которые произошли накануне празднования 75-летия Великой Победы.

«Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы ваших сограждан от нацистского ярма», - говорится в письме Шойгу.

Министр подчеркнул, что невозможно оставаться безучастными в данной ситуации, и попросил Метнара как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Шойгу заявил о готовности оплатить возможные финансовые затраты на транспортировку монумента.

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