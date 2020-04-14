Лавров назвал циничными действия властей Праги, снесших памятник Коневу

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал циничными действия властей Праги, которые дали разрешение на демонтаж памятника советскому маршалу Коневу. Об этом глава российского МИД заявил в ходе онлайн-конференции с журналистами на сайте министерства.

«Действия этого муниципалитета Праги иначе как возмутительными и циничными назвать трудно. Они противоречат договору, который мы с чешской республикой подписали, и он вступил в силу в 1993 году. Он содержит обязательства по обеспечению сохранности воинских памятников, мемориалов, обязательства по уходу за ними, обеспечению доступа к ним. И заявления чешских властей о том, что положения этого договора не были нарушены, они, конечно, от лукавого», - сказал Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Карина Харитонова.

Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Как заявил инициатор этого, староста района Ондржей Коларж, монумент будет передан в Музей истории. Протесты в связи с произошедшим выразили многие чешские политические деятели.

Девятого апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой о передаче России снесенного в Праге памятника маршалу Ивану Коневу.

В своем письме глава Минобороны России выразил сожаление в связи с событиями, которые произошли накануне празднования 75-летия Великой Победы.

«Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы ваших сограждан от нацистского ярма», - говорится в письме Шойгу.

Министр подчеркнул, что невозможно оставаться безучастными в данной ситуации, и попросил Метнара как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Шойгу заявил о готовности оплатить возможные финансовые затраты на транспортировку монумента.