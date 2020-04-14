Лавров: выездные визы для россиян вводить не планируют

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках видеоконференции заявил, что введение выездных виз в России никто не планирует.

«Не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в фактическом плане обсуждаться», - добавил он.

Помимо этого, Лавров сообщил, что вопрос изменения правил выезда россиян заграницу никем на данный момент не обсуждается.

«Никаких запретов быть не может, поскольку право на свободу передвижения закреплено в Конституции»,- подчеркнул министр.

Он также добавил, что не стоит опасаться за тех, кто после окончания пандемии захочет воспользоваться этим правом.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию в связи с распространением коронавируса. По последним данным в России заражены COVID-19 21 102 человек.