Путин: Россия работает над вакциной и готова делиться
В России ведется активная работа над созданием вакцины от коронавируса, результаты которой страна готова представить.
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Президент РФ Владимир Путин сделал заявление, что Российская Федерация в настоящее время проводит работу над специальной вакциной от COVID-19 и готова представить результаты деятельности в данном направлении.
Также Россия намерена делиться с другими государствами имеющимся у страны опытом в противостоянии распространения коронавирусной инфекции, а также в лечении зараженных ею пациентов.