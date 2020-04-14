Путин: Россия работает над вакциной и готова делиться

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление, что Российская Федерация в настоящее время проводит работу над специальной вакциной от COVID-19 и готова представить результаты деятельности в данном направлении.

Также Россия намерена делиться с другими государствами имеющимся у страны опытом в противостоянии распространения коронавирусной инфекции, а также в лечении зараженных ею пациентов.