Лавров: Россия готова сотрудничать с США в освоении космоса
Россия готова к сотрудничеству с Соединенными Штатами в области мирного освоения космического пространства.
Это заявление сделал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеоконференции с представителями СМИ.
Таким образом глава МИД России отреагировал на одобренный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов Луны.
Лавров также добавил, что Кремль ожидает продолжение дискуссии с Вашингтоном, посвященной вопросам о распространении вооружения в области космического пространства.
Ранее лидер Соединенных Штатов подписал указ, рассматривающий экономические перспективы исследования спутника Земли и других космических тел. Согласно данному указу деятельность на Луне следует рассматривать в рамках обычного международного права, а ее ресурсы не должны считаться всеобщим достоянием человечества.