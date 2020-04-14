Путин: пандемия COVID-19 оказывает негативное влияние на все сферы жизни

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на все сферы жизни в мире. С таким сообщением глава государства выступил в ходе видеоконференции ЕАЭС.

Для того, чтобы эффективно противостоять COVID-19, необходимо объединить усилия международного сообщества, отметил он.

Кроме того, Россия поддерживает совместный документ по борьбе с коронавирусом, который был подготовлен ВЕАЭС. Однако в нашей стране, отметил лидер, пик COVID-19 еще не пройден. Россия уже направила значительные финансовые ресурсы на закупку медицинского оборудования в рамках борьбы с коронавирусом.

Общий объем средств, который выделяет кабмин для минимизации негативных последствий COVID-19, достигает 1,2% ВВП, добавил президент.

Во вторник, 14 апреля, в формате видеоконференции проходит встреча глав Евразийского экономического союза, в которой принимает участие Владимир Путин. Встреча завершится принятием совместного документа главами ЕАЭС.