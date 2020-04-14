Лавров намерен обсудить с Помпео контроль над вооружениями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен в ближайшие дни обсудить с госсекретарем США Майком Помпео контроль над вооружениями. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства во время онлайн-конференции.

«Мне пару недель назад звонил Майк Помпео. Я хочу с ним в ближайшие дни еще по телефону поговорить. Затрагивал тему возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями, стратегической стабильности в целом», - сказал глава МИД России.

Он отметил, что Москва приветствует интерес Вашингтона к диалогу с российской стороной по вопросам стратегической стабильности.

Ранее в МИД России сообщили о решении временно приостановить инспекционную деятельность в рамках договора СНВ-3 по согласованию сторон.