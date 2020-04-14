С 15 апреля на въездах в Москву будут проверять всех водителей

Начиная с завтрашнего дня, 15 апреля, всех водителей на въездах в столицу будут проверять сотрудники ГИБДД. Госавтоинспекция займется контролем наличия у автомобилистов, въезжающих на территорию Москвы, специальных пропусков, введенных в связи с ужесточением режима самоизоляции.

Для помощи с ситуацией на въездах в город будут привлечены наряды ОМОН московского управления Росгвардии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проверка цифровых пропусков коснется не только водителей, но и пассажиров въезжающего в столицу транспорта. Отсутствие специального документа может привести к назначению штрафа в размере пяти тысяч рублей.

С 15 апреля пропускной режим начнет действовать не только для граждан, въезжающих в Москву, но также и на людей, перемещающихся по территории города. Необходимые для поездок на работу, в медицинские учреждения или для иных целей пропуска можно заказать на сайте мэрии Москвы или по специальному телефону горячей линии.