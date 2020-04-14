Москву до конца недели ждут дожди и снег

В Москве до 19 апреля ожидается облачность с редкими прояснениями, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Небольшие дожди будут идти практически каждый день, и не исключены снежные заряды с проявлением мокрого снега», - сказал он в комментарии «Звезде».

По его словам, температура воздуха будет положительной. На протяжении недели днем ожидается от +6 до +8 градусов, ночью - до +2.

Незадолго до этого в Гидрометцентре сообщили, что в столицу придут заморозки.