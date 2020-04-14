Началось заседание ЕАЭС в формате видеоконференции с участием Путина
По словам Дмитрия Пескова, по итогам встречи планируется принятие совместного документа.
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Во вторник, 14 апреля, в формате видеоконференции проходит встреча глав Евразийского экономического союза, в которой принимает участие Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что в рамках конференции будут обсуждаться совместные методы борьбе стран с коронавирусом.
На данный момент выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, затем последуют выступления других участников.
По словам Пескова, встреча завершится принятием совместного документа главами ЕАЭС.