Началось заседание ЕАЭС в формате видеоконференции с участием Путина

Во вторник, 14 апреля, в формате видеоконференции проходит встреча глав Евразийского экономического союза, в которой принимает участие Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отмечается, что в рамках конференции будут обсуждаться совместные методы борьбе стран с коронавирусом.

На данный момент выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, затем последуют выступления других участников.

По словам Пескова, встреча завершится принятием совместного документа главами ЕАЭС.