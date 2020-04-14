МЧС России доставит в Сербию маски и комбинезоны для защиты от коронавируса

Российская Федерация предоставит Сербии гуманитарную помощь для противодействия распространению COVID-19 в виде партии медицинских средств индивидуальной защиты.

На территорию дружественного государства будут направлены более трех тысяч комплектов изолирующих комбинезонов и масок. Снаряжение предназначено для работы сербских пожарных сектора по чрезвычайным ситуациям МВД иностранного государства.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, поставка будет осуществлена ресурсами самой службы при содействии Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ).

Просьба об отправке гуманитарного груза поступила от руководства Министерства внутренних дел Сербии.

По информации российского МЧС, курируемый им РСГЦ находится в постоянном контакте с властями Сербии, а также иными ее государственными структурами и объединениями гражданского общества. Отслеживание коронавирусной ситуации на территории дружественного государства ведется на постоянной основе.

Ранее Минобороны России направляло на территорию Республики несколько врачебно-сестринских бригад для оценки эпидемиологической обстановки в сербских городах, а также помощи в разработке медицинской стратегии выявления и лечения пациентов с коронавирусом.

Общее число случаев инфицирования COVID-19 в Сербии в настоящий момент составляет 4 054 человек, зарегистрировано 85 летальных исходов. На территории страны действует режим ЧС и комендантский час. Люди старше 65 лет не должны выходить на улицу. Остальные граждане должны оставаться в своих домах с пятницы до понедельника.