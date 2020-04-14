В Москве двое неизвестных похитили студента, угрожая ему ножом

В Москве неизвестные в районе Китай-города ограбили и похитили студента. Злоумышленники угрожали пострадавшему ножом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным правоохранителей, мужчины отобрали у 18-летнего молодого человека телефон и деньги. После этого они насильно посадили студента в такси и стали угрожать.

«Они забрали у потерпевшего банковскую карту и в одном из терминалов перевели его сбережения на свой счет, а затем скрылись», - отметила Волк.

По ее словам, в настоящее время один из подозреваемых в разбое уже задержан. Поиски второго злоумышленника продолжаются. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Похищение человека».