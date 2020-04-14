В России зарегистрировано 2 774 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации официально зарегистрировано 2 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Рост числа пациентов с COVID-19 зафиксирован в 51 регионе страны.

Более половины случаев инфицирования относится к Москве, в которой заразились еще 1 489 человек. На втором месте с заметно меньшим количеством заражений находится Подмосковье, где выявлены 460 новых случаев. Далее следуют Санкт-Петербург, Республика Коми и Нижегородская область, в которых зафиксированы 121, 97 и 68 новых заражения соответственно.

За этот же период на всей территории страны от COVID-19 скончались 22 человека. Выздоровели за последние сутки 224 человека.

Всего к настоящему моменту в России подтверждены 21 102 случая инфицирования. Заболевание не дошло лишь до трех регионов страны. С начала эпидемии зарегистрировано 170 летальных исходов. Излечились от коронавируса 1 694 человека.