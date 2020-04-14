Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
По словам специалистов, зараженные могут распространять инфекцию до четырех недель, не подозревая о заболевании.
© Фото: Richard Atrero de Guzman, AFLO, Globallookpress
По данным ученых из Сингапура, коронавирус может передаваться от бессимптомных носителей примерно в 70% случаев.
В частности, инфицированный человек может не испытывать никаких изменений в самочувствии и даже не подозревать о присутствии вируса в организме до четырех недель.
По мнению исполнительного директора национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лео И Синь, такие люди наиболее опасны для окружающих, так как продолжают вести обычную жизнь и общаться с большим количеством людей.
Согласно статистике, таких зараженных сейчас от 50% до 70%, пишет издание The Straits Times.