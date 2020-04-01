Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

Глава Минэнерго России Александ Новак и его коллега из США Дэн Бруйетт во вторник, 31 марта провели беседу на тему ситуации на глобальном рынке нефти, обговорив вопрос цен на сырье и договорившись о дальнейшем обсуждении в рамках G20.

Как сообщила пресс-служба американского министерства, совместные договоренности имеют целью максимально безболезненное преодоление беспрецедентно нестабильного периода мировой экономики.

Подчеркивается, что на встрече министров энергетики двух стран была реализована «продуктивная дискуссия». Беседа Новака и Бруйетта была инициирована американской стороной во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.