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В Москве от COVID-19 вылечились уже 1 016 человек

Светлана Головина
10:41 14.04.2020
За последние сутки из больниц были выписаны 179 пациентов.
В Москве от COVID-19 вылечились уже 1 016 человек
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Из больниц города Москвы после прохождения лечения от коронавируса за последние сутки были выписаны 179 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, те, кому необходимо оставаться под наблюдением специалистов после выписки, получили соответствующие рекомендации.

«В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более 100 человек ежедневно, это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше», - добавила Ракова.

Для того чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

На данный момент в московских больницах созданы все условия для качественной диагностики и лечения COVID-19.

«Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога и реаниматолога», - отметила заммэра.

По последним данным, всего от коронавирусной инфекции в столице вылечились 1 016 человек.

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