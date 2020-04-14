«Ъ»: в России могут вырасти тарифы на сотовую связь

Рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого. Так считают опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний. Так, если в конце прошлого года появилась информация о том, что сотовая связь подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка убеждено - рост может оказаться большим. Соответствующую информацию приводит «Коммерсантъ».

Тридцать восемь процентов опрашиваемых сошлось во мнении, что стоимость связи может вырасти на 15%. Еще 24% респондентов уверены, что речь идет и вовсе о росте в 20%. Около 13% опрашиваемых выразили уверенность в том, что роста цен не произойдет.

В качестве одного из основных факторов, влияющих на бизнес, респонденты назвали ухудшение экономической ситуации.

На расходы операторов влияет и рост трафика: за последние недели он составил 30-50%, уточняет издание. Все это требует модернизации сетей, мешают которой снижение курса рубля и задержки в поставках оборудования из КНР.

Минкомсвязь РФ данную информацию на запрос «Звезды» комментировать отказалось.