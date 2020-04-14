Главврач больницы в Коммунарке озвучил число пациентов с COVID-19

В больнице в Коммунарке на сегодняшний день состоит на лечении 491 пациент. Об этом сообщил в своем Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

Из них коронавирусная инфекция в настоящий момент подтверждена у 292 человек. Внебольничная пневмония зарегистрирована у 489 человек.

В реанимационном отделении находятся 39 пациентов больницы. Из них 19 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в медицинский центр поступил 51 заболевший. Выписаны были 86 человек.

В последние дни на территории Москвы, по сообщению президента Российского медицинского общества профессора Евгения Ачкасова, наблюдается снижение индекса самоизоляции. Граждане, привыкшие к режиму, перестают строго следовать предписаниям властей, как это было в начале распространения COVID-19 на территории страны.