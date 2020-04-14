В России студентам-волонтерам могут увеличить стипендию

Для студентов-волонтеров, которые принимают активное участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. необходимо повысить размер стипендии в два раза, считает руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Семин.

Соответствующее предложение он направил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Помимо этого на период самоизоляции он предлагает снизить стоимость обучения до 25% для волонтеров, которые обучаются на коммерческой основе.

По его словам, данные меры смогут расширить волонтерскую деятельность среди студентов, а также «решить проблемы, связанные с карантином, для уязвимых категорий граждан», пишет RT со ссылкой на копию письма.

Также Семин считает, что в дальнейшем можно рассматривать волонтерскую деятельность студентов в качестве практики или стажировки.