Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Москве еще 24 больницы перепрофилируют для пациентов с коронавирусом

Ирина Егорова
00:50 14.04.2020
Таким образом, в общей сложности будет развернуто порядка 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Москве еще 24 больницы перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости

За 10 дней в Москве еще 24 стационара перепрофилируют для больных коронавирусом, так как в ближайшие две-три недели столичный оперштаб прогнозирует дефицит коек в госпиталях Москвы из-за высокого количества выявленных случаев заболевания коронавирусом.

«Таким образом, в общей сложности в больницах департамента здравоохранения Москвы будет развернуто порядка 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией», - сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Сообщается, что мера является временной на период стабилизации эпидемиологической ситуации, передает «Интерфакс».

Ранее в ведомстве отмечали, что около 6 тысяч пациентов проходит лечение дома. За их состоянием круглосуточно наблюдают врачи телемедицинского центра и поликлиник. В случае ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, обязательно госпитализируют.

На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано 18328 случаев COVID-19, из них 2558 случаев заболевания за последние сутки. 1470 человек выздоровело, 148 россиян умерло.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата13.04.2020, 08:11
«Терминаторы» нанесли удар по бронетехнике «врага» в Амурской области: кадры учений
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата13.04.2020, 14:02
Бомбардировщик Пе-2: смертоносная «Пешка» войны
Дата13.04.2020, 00:00
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
00:50 В стране и мире
В Москве еще 24 больницы перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
00:21 В стране и мире
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
23:50 В стране и мире
Названо число находящихся на домашнем лечении от COVID-19 москвичей
23:10 В стране и мире
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
22:15 В стране и мире
Видео
«Олимпийское спокойствие»: ведущий «Звезды» рассказал о строительстве военных госпиталей Минобороны РФ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:50 В стране и мире
В Москве еще 24 больницы перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
00:21 В стране и мире
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
00:05 Армия
Видео
«Мста-С» для врага: в Леноболасти прошли учения артиллеристов
23:50 В стране и мире
Названо число находящихся на домашнем лечении от COVID-19 москвичей
23:10 В стране и мире
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые показали момент заражения COVID-19 под микроскопом
Видео
В Москве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции повисшего на 15 этаже мужчину
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Буланова подтвердила, что находится в реанимации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.