В Москве еще 24 больницы перепрофилируют для пациентов с коронавирусом

За 10 дней в Москве еще 24 стационара перепрофилируют для больных коронавирусом, так как в ближайшие две-три недели столичный оперштаб прогнозирует дефицит коек в госпиталях Москвы из-за высокого количества выявленных случаев заболевания коронавирусом.

«Таким образом, в общей сложности в больницах департамента здравоохранения Москвы будет развернуто порядка 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией», - сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Сообщается, что мера является временной на период стабилизации эпидемиологической ситуации, передает «Интерфакс».

Ранее в ведомстве отмечали, что около 6 тысяч пациентов проходит лечение дома. За их состоянием круглосуточно наблюдают врачи телемедицинского центра и поликлиник. В случае ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, обязательно госпитализируют.

На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано 18328 случаев COVID-19, из них 2558 случаев заболевания за последние сутки. 1470 человек выздоровело, 148 россиян умерло.