Военные базы ЮВО в Абхазии впервые обработали с помощью мобильных генераторов горячего тумана

Впервые объекты военной базы ЮВО в Абхазии продезинфицировали с помощью мобильных генераторов горячего тумана. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) провели санитарную обработку объектов прилегающей территории базы, КПП, объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, в профилактических целях проведена дезинфекция военного транспорта, боевой техники, личных автомобилей военнослужащих. На пунктах санитарного контроля с помощью инфракрасных термометров медицинские специалисты осуществляют замер температуры у военнослужащих и членов их семей.

Для дезинфекции также применяются комплекты специальной обработки ДК-4 на базе БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14.