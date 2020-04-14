В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщил оперштаб. Уточняется, что большинство имели сопутствующие заболевания. Например, хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пять пациентов страдали сахарным диабетом.

Возраст умерших - от 29 до 80 лет.

«Двадцатидевятилетняя пациентка имела синдром Дауна», - отметили в оперштабе.

Один из скончавшихся проходил лечение в частной медицинской клинике.

На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано 18328 случаев COVID-19, из них 2558 случаев заболевания за последние сутки. 1470 человек выздоровело, 148 россиян умерло.