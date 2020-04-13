Еще 150 человек вылечились от COVID-19 в Москве

В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что наблюдается положительная динамика.

«Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», - сказала Ракова.

Всего от коронавируса в Москве вылечились уже 837 человек. Ракова добавила, что для подтверждения отсутствия заболеваний у человека после лечения врачи проводят специальные исследования.