Производство антисептиков в России увеличено в шесть раз
Объемы производства кожных антисептиков в России были увеличены в шесть раз. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов.
«Мы мобилизовали все возможности отечественной промышленности, наладили ежесуточный контроль за динамикой наращивания объемов кожных антисептиков», - пояснил он.
По его словам, до начала пандемии на рынок работали 10 крупных компаний, сейчас - более 60.
В начале марта производство антисептических средств составляло 50 тысяч литров в сутки, на данный момент этот объем был увеличен в шесть раз, добавил Иванов.
Существенный вклад для производства антисептических средств сделали компании парфюмерно-косметической отрасли.
«На сегодняшний день их доля средств антисептического действия составляет четверть всего производимого в России в сутки», - уточнил он.
На данный момент число зараженных COVID-19 в России составляет 15 770 человек.