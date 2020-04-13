Производство антисептиков в России увеличено в шесть раз

Объемы производства кожных антисептиков в России были увеличены в шесть раз. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов.

«Мы мобилизовали все возможности отечественной промышленности, наладили ежесуточный контроль за динамикой наращивания объемов кожных антисептиков», - пояснил он.

По его словам, до начала пандемии на рынок работали 10 крупных компаний, сейчас - более 60.

В начале марта производство антисептических средств составляло 50 тысяч литров в сутки, на данный момент этот объем был увеличен в шесть раз, добавил Иванов.

Существенный вклад для производства антисептических средств сделали компании парфюмерно-косметической отрасли.

«На сегодняшний день их доля средств антисептического действия составляет четверть всего производимого в России в сутки», - уточнил он.

На данный момент число зараженных COVID-19 в России составляет 15 770 человек.