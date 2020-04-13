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Сбербанк рассказал о «коронавирусных» видах мошенничества

Светлана Головина
08:43 13.04.2020
По одной из схем злоумышленники получают персональные данные, предлагая оформить материальную помощь в связи с пандемией.
Сбербанк рассказал о «коронавирусных» видах мошенничества
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В связи с распространением коронавируса в России появились новые банковские схемы мошенничества, заявил  зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, одной из таких является «компенсации за ущерб от вируса», по условиям которой мошенники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные.

Помимо этого для своих махинаций они используют популярное приложение Zoom.

«Злоумышленники регулярно звонят гражданам с информацией о том, что последние якобы контактировали с зараженным COVID-19 и должны в кратчайшие сроки пройти тест», - цитирует Кузнецова РИА Новости.

Гражданам обещают, что в ближайшее время к ним приедут медработники для забора анализов, однако услуга стоит пять тысяч рублей.

После получения средств мошенники исчезают, добавил зампред.

В тоже время увеличились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками городских больниц и заявляют о серьезных проблемах со здоровьем.

Чтобы обезопасить себя от возможного заражения коронавирусом, они предлагают приобрести дорогостоящие лекарства, способные вылечить от любого заболевания.

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