Вирусолог рассказал, как может измениться жизнь россиян после отмены режима самоизоляции

Резкого перехода к обыденной жизни не стоит ждать в случае отмены режима самоизоляции 30 апреля. Так считает доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

Он подчеркнул, что снятие эпидемии не может быть «резким и полным».

«Какие-то "хвосты" останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», - отметил он в беседе с НСН.

Эксперт также объяснил, почему для введения нерабочих дней был выбран именно период до 30 апреля.

«14 дней — это расширенный срок инкубационного периода коронавируса COVID-19. Средний период — около пяти-шести дней. Будем смотреть через два этих срока, помогают наши меры ограничительные или не помогают», - заключил Альштейн.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней для граждан страны до конца текущего месяца. Об этом глава государства сообщил в обращении к россиянам.