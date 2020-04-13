На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления цифровых пропусков

На официальном сайте мэрии Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте. В Москве и Московской области пропускной режим вводится уже с 15 апреля.

Власти российской столицы ввели три вида цифровых пропусков: для поездок на работу, в медучреждения и в личных целях.

Ранее сообщалось, что пропуск для поездок на работу выдается на срок по 30 апреля. Для посещения медицинских учреждений – на один календарный день, но получать его можно неограниченное число раз. Что же касается поездок в иных целях, то такой пропуск также выдается на один день и не более двух раз в неделю.